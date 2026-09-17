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ΟΦΗ - Χοφενχαϊμ: Η ιστορική πρώτη ενδεκάδα των Κρητικών σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι κόντρα στη γερμανική ομάδα.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ - Χοφενχαϊμ: Η ιστορική πρώτη ενδεκάδα των Κρητικών σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης
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Η ιστορική ώρα για τον ΟΦΗ έφτασε, ο οποίος στις 19:45 υποδέχεται την Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί μετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και λίγο πριν από το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστές τις επιλογές του.

Ο Χριστογεώργος θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Πούγγουρα, Κωστούλα και Κρίσμανιτς να απαρτίζουν την τριάδα της άμυνας. Αθανασίου και Ντίκμαν θα πάρουν τις δύο πλευρές, με τους Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο να αγωνίζονται στα χαφ. Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο θα βρεθούν στην επίθεση.

https://www.instagram.com/p/DdZNfCIirNa/

Αναλυτικά

Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο.

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Οζάν Καμπάκ, Κούφαλ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Βίμερ, Χλόζεκ, Ντε Κατ, Λέμπερλε.

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