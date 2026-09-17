ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Πρόβλημα με Βάργκα – Αναγκαστική αλλαγή με μυϊκό πρόβλημα

Ο Ούγγρος επιθετικός, σε προσπάθειά του να κάνει ένα σπριντ στο 56ο λεπτό, σταμάτησε απότομα κι έπιασε τον οπίσθιο μηριαίο του.

Λίγο αργότερα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά στην αντικατάστασή του στο 59ο λεπτό. Ο Βάργκα αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους της «Ένωσης», ενώ μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η ΑΕΚ, πριν από τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (20/09) τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.