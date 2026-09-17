Επίσημο: Στο Περιστέρι το Super Cup - Χωρίς κόσμο η διοργάνωση!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου θα πραγματοποιηθεί κι επίσημα το φετινό Super Cup, με τη διοργάνωση να μεταφέρεται από τη Ρόδο και να διεξάγεται το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Η τελική επιλογή προέκυψε τις τελευταίες ώρες, με το γήπεδο του Περιστερίου να επικρατεί της «SUNEL Arena». Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, θα έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών!

Στο Super Cup θα συμμετάσχουν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να συνθέτουν το φετινό Final Four.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση

«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου "Ανδρέας Παπανδρέου" και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης "Stoiximan Super Cup 2026" προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο «Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου» στην ίδια ημερομηνία.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ημιτελικός16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ημιτελικός21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός 21:00

*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».