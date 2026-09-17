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Η Ελλάδα έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον όμιλο και... πέταξε για τους «16» του EuroVolley

Η Ελλάδα επικράτησε με 3-1 σετ της Σλοβακίας και έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στους ομίλους του EuroVolley, στρέφοντας πλέον το βλέμμα της στους «16».

Η Ελλάδα έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον όμιλο και... πέταξε για τους «16» του EuroVolley
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Η Εθνική Ανδρών έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο του EuroVolley, επικρατώντας της Σλοβακίας με 3-1 σετ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε μια εξαιρετική παρουσία με 3 νίκες και 9 βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στη φάση των «16» για πρώτη φορά μετά το 2019.

Οι διεθνείς του Κώστα Χριστοφιδέλη κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, στηριζόμενοι στον ασταμάτητο Άγγελο Μάρκου και την εξαιρετική παρουσία των Βουλκίδη, Πιτακούδη και Ράπτη.

Η «γαλανόλευκη» περιμένει πλέον το αποτέλεσμα του αγώνα Ιταλία – Σλοβενία για να μάθει την τελική της θέση στον Α' όμιλο, ενώ ο αντίπαλός της στους «16» θα προκύψει από τον Γ' Όμιλο.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25)

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