Το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι ξεχωριστό – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επιστρέφει στο Telekom Center Athens. Με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού AKTOR φυσικά, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ. Σε μια επίδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντας του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου έλαβε χώρα στο glass floor του T-Center. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επισημαίνει την ξεχωριστή σημασία που έχει σε συναισθηματικό επίπεδο, λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων», οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων ομάδων, έκαναν τις καθιερωμένες δηλώσεις με αναφορά στον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά και στη μπασκετική σημασία που έχει η διοργάνωση που έγινε θεσμός.

Διαβάστε εδώ όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κώστα Σλούκα.

Διαβάστε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκέρι και του Νίκου Περσίδη.

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ζοάν Πεναρόγια και του Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Διαβάστε τις δηλώσεις του Φρεντερίκ Φοτού και του Λιονέλ Γκοντού.