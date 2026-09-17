Ομπράντοβιτς: «Το τουρνουά είναι αφιερωμένο σε έναν από τους καλύτερους ανθρώπους του μπάσκετ» (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στη συνέντευξη Τύπου του 8ου τουρνουά προς τιμήν του μεγάλου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο αείμνηστος παράγοντας των «πράσινων» τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ κατά το παρελθόν.

Όσα είπε μεταξύ άλλων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που είναι εδώ σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά. Αυτό το τουρνουά έχει το όνομα ενός από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, του κύριου Παύλου Γιαννακόπουλου. Είναι σαν πατέρας για εμένα. Εξήγησα πολλές φορές την σχέση που είχα μαζί του και πόσο με βοήθησε τα 13 χρόνια που ήμουν εδώ.

Θα πω ότι και ο Σλούκας. Αν έβλεπε πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ήταν πολύ χαρούμενος. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στο κλαμπ. Συγχαρητήρια σε όσους είναι στον σύλλογο. Είμαι περίπου 2 μήνες εδώ. Είναι τρομερός οργανισμός. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Φέτος πρέπει να είμαι, δεν έρχομαι με πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τους καλεσμένους μας. Ελπίζω να είναι ωραία ματς».