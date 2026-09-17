ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: ΑΠΙΘΑΝΟΣ Μάνταλος, τέσσερις ασίστ κι ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο!
Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, έκανε πράγματα και θαύματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, μετρώντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ.
Ο Μάνταλος πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο αρχηγός της «Ένωσης» ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση του 6-0 στο πρώτο 45λεπτο, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ κι ένα γκολ!
Ο Μάνταλος έδωσε τις τελικές πάσες στα τέσσερα πρώτα τέρματα της ΑΕΚ, ενώ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το 6-0, λίγο πριν το ημίχρονο.
Οι τέσσερις ασίστ του Μάνταλου