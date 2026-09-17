Τσιτσιπάς: «Νιώθω σαν εθελοντής που προσφέρει στην πατρίδα του»

Με έναν μεγάλο στόχο ταξίδεψε η Εθνική ομάδα τένις στο Κόσιτσε, όπου ετοιμάζεται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Σλοβακία στο Davis Cup. Η «γαλανόλευκη» διεκδικεί για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στα Qualifiers της διοργάνωσης.

Στο πλευρό της Εθνικής βρίσκεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ελληνικής προσπάθειας. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε ενόψει των αναμετρήσεων και στάθηκε ιδιαίτερα στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, όταν οι Σλοβάκοι είχαν φύγει νικητές από το Καλλιμάρμαρο.

Ο Τσιτσιπάς έδωσε ξεκάθαρα το σύνθημα για αγωνιστική ρεβάνς, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της μία σημαντική ευκαιρία να απαντήσει μέσα στο γήπεδο και παράλληλα να κάνει το ιστορικό βήμα προς τα Qualifiers.

Παράλληλα μίλησε και για το προσωπικό του κίνητρο όταν αγωνίζεται με το εθνόσημο. Για τον ίδιο, η εκπροσώπηση της Ελλάδας αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση και το όνειρο της πρόκρισης δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συγκεκριμένη αποστολή.

Οι δηλώσεις του

Για τον αγώνα με τη Σλοβακία: «Αν και για τους Σλοβάκους ίσως να μην εκλαμβάνεται έτσι, για εμάς η συνάντηση αυτή έχει καθαρά τον χαρακτήρα της ρεβάνς. Θέλουμε να αλλάξουμε την τροπή των πραγμάτων. Αυτό που συνέβη στην Αθήνα μας πείσμωσε. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα μέσα στο κορτ και πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον αυτής της ομάδας ανήκει στις κορυφαίες διοργανώσεις».

Για την επιλογή της χωμάτινης επιφάνειας: «Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, καθώς δεν περίμενα χωμάτινο γήπεδο αυτή την περίοδο. Λατρεύω τη μετάβαση στο χώμα. Η ταχύτητα του γηπέδου στο Κόσιτσε δίνει τον απαραίτητο χρόνο για τη διαμόρφωση των χτυπημάτων, αλλά το κλειδί βρίσκεται στη νοοτροπία. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά να παλέψω όσο χρειαστεί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αγώνα 10 ωρών».

Για τον αντίπαλό του Άλεξ Μόλκαν: «Γνωρίζω πολύ καλά τις δυνατότητές του, ειδικά απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται ψηλότερα στην κατάταξη. Δεν περιμένω εύκολες στιγμές, αλλά η προσοχή μου είναι στραμμένη στη δική μου προετοιμασία και φυσικ κατάσταση. Με πνεύμα συνεργασίας και καλή διάθεση, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο».

Για την πορεία και την εξέλιξη του Στέφανου Σακελλαρίδη: «Η εξέλιξη του Στέφανου μου προσφέρει μεγάλη ηρεμία. Πλέον η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τους δικούς μου ώμους, αλλά μοιράζεται. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα να έχεις δίπλα σου έναν αθλητή στον οποίο μπορείς να βασιστείς, με προοπτική να καθιερωθεί στο Top 100 και με τεράστιο πάθος για την εθνική φανέλα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια δεμένη ομάδα που αλληλοσυμπληρώνεται υποδειγματικά».

Για τον λόγο που αγωνίζεται για την Ελλάδα και το μοναδικό του κίνητρο: «Βρίσκομαι εδώ αποκλειστικά από αγνό πάθος. Δεν παίζω στο Davis Cup για οικονομικά οφέλη – νιώθω σαν εθελοντής που προσφέρει στην πατρίδα του. Είμαι περήφανος για την καταγωγή μου και το μόνο που ονειρεύομαι είναι να δω την Ελλάδα μια μέρα ανάμεσα στις 16 κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη».