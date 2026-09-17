Φοτού: «Τιμή που βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα και βρίσκεται εδώ η ομάδα μου»

Ο Φρεντερίκ Φοτού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή που αισθάνονται στην Μπουργκ για την παρουσία τους στη σημαντική διοργάνωση.

Ο Γάλλος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως η ομάδα του συμμετέχει σε ένα τουρνουά με τη συμμετοχή σημαντικών ομάδων, ενώ ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να είμαστε σε αυτό του τουρνουά, με τρεις μεγάλες ομάδες. Ευχαριστούμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση. Τιμή που βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα και βρίσκεται εδώ η ομάδα μου».

Ο Λιονέλ Γκοντού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αναφερόμενος στην ξεχωριστή εμπειρία της Μπουργκ να συμμετέχει στη διοργάνωση.

Ο αρχηγός της γαλλικής ομάδας στάθηκε στη σημασία της παρουσίας της Μπουργκ στο συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί η συμμετοχή του Παναθηναϊκού και η διεξαγωγή των αγώνων στο γήπεδό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, σημαίνει πολλά για το κλαμπ. Ξέρουμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός, αυτό το γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, ώστε να απολαύσουμε το τουρνουά και τη συμμετοχή μας».