· Παρτιζάν

Πεναρόγια: «Το "Π. Γιαννακόπουλος" είναι το πιο σημαντικό τουρνουά της προετοιμασίας μας» (vids)

Οι δηλώσεις των Ζοάν Πεναρόγια και Βάνια Μαρίνκοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του 8ου τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος»

Πεναρόγια: «Το "Π. Γιαννακόπουλος" είναι το πιο σημαντικό τουρνουά της προετοιμασίας μας» (vids)
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Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο προπονητής και ο αρχηγός της Παρτιζάν, Ζοάν Πεναρόγια και Βάνια Μαρίνκοβιτς παραχώρησαν δηλώσεις.

Οι δηλώσεις του Ζοάν Πεναρόγια: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είναι σημαντικό για εμάς στην Παρτιζάν να παίζουμε στο τουρνουά, ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά προετοιμασίας. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και είναι καλό που θα δούμε δυνατές ομάδες. Έχουμε 2-3 εβδομάδες να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Είναι σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Να χρησιμοποιήσουμε το τουρνουά για να χτίσουμε χαρακτήρα. Δεν έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε το ματς με την Αρμάνι την επόμενη Παρασκευή».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρίνκοβιτς: «Είναι τιμή μας να είμαστε σε αυτό το τουρνουά. Θέλουμε η ομάδα μας να είναι έτοιμη. Θέλουμε να έχουμε καλά παιχνίδια και να δούμε σε τι στάδιο ετοιμότητας είμαστε».

Οι δηλώσεις του Πεναρόγια:

Οι δηλώσεις του Βάνια Μαρίνκοβιτς:

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