Δ. Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τη φετινή σεζόν, πριν αρχίσει»!

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επιστρέφει στο Telekom Center Athens. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το παρών στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» μίλησε για τη σημασία του τουρνουά, ενώ ξεκαθάρισε πως η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία, λόγω και της επιστροφής Ομπράντοβιτς. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της παρουσίας του ΠΑΟΚ και της δυναμικής που αποκτά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο Άρης.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Καλησπέρα, σε όλους υγεία, αγάπη. Καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς. Να πετύχουν οι ομάδες τους στόχους τους, οι φίλαθλοι να χαρούν τους αγώνες. Είναι το 8ο τουρνουά. Να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθα να δουν τις ομάδες μας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αλλά πάνω από όλα να τιμήσουμε τον Παύλο. Άκουσα ο Παύλος έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια. Δεν έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, 8 χρόνια είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου αυτές τις δύο μέρες. Όλους τους υπόλοιπους αγώνες είναι πάνω με τον Θανάση και τους βλέπει. Φέτος μπορεί να είναι το 8ο, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι η πρώτη φορά, σε όλα είναι εδώ αποδεχόμενος πρώτος στην πρόσκληση, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο. Αυτό δίνει έξτρα συναισθηματικό λόγο να μας μείνει χαραγμένο. Πέρσι είπαμε πως μπορεί να γίνει στην Κίνα, δεν έγινε. Καλύτερα εδώ, να το παρακολουθήσουμε και όλα. Χρόνια μπροστά, υγεία να έχουμε να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος, εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν. Βλέπουμε τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες»

Για το αν υπάρχει πίεση μετά την αποτυχία της περασμένης σεζόν: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί κανείς να σου μιλά για πίεση. Ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός έχει κερδίσει τη φετινή σεζόν, πριν αρχίσει η σεζόν. Έχουν γίνει πράγματα πιο σημαντικά, απ’ το να έρθει ο τίτλος στο τέλος».

Για το αν Ομπράντοβιτς, Σλούκας, Μπατίστ, Αλβέρτης, Διαμαντίδης είναι η ενσάρκωση της κληρονομιάς του Παύλου Γιαννακόπουλου: «Όσοι είμαστε εδώ είμαστε η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού.Θέλω να ρωτήσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχεις τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη. Σου δίνω Μποντιρόγκα και Γιασικεβίτσιους. Απέναντι στην φετινή ομάδα, ποιος θα κέρδιζε; (γέλια)».

Για το αν θα μονιμοποιηθεί η πρόσκληση σε άλλες ελληνικές ομάδες, όπως έγινε φέτος με τον ΠΑΟΚ: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα στο παρελθόν, η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Μεγάλη χαρά που έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον. Να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο, ώστε να είναι και το τουρνουά σε υψηλό επίπεδο»

Για το ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνησή του απ' τον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Εγώ τι να πρωτοθυμηθώ; Ατελείωτες οι στιγμές. Θα πω αυτή που μου έρχεται τώρα. Είναι 2000, είμαστε στην ΒΙΑΝΕΞ. Έπρεπε να κατέβω στην Αθήνα. Είναι ο Φραγκίσκος στο ένα γραφείο, ο πατέρας και ο θείος μου σε άλλο. Τους λέω έτσι και γυρίσω και δεν έχει υπογράψει ο Φραγκίσκος, δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει»