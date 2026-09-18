Αποσύρθηκε στα 34 του ο πρώην Νο1 του διπλού Τζο Σάλτσμπουρι

Ο Τζο Σάλτσμπουρι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό τένις σε ηλικία 34 ετών, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία καριέρα στο διπλό.

Αποσύρθηκε στα 34 του ο πρώην Νο1 του διπλού Τζο Σάλτσμπουρι
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Ο τελευταίος αγώνας του Σάλτσμπουρι ήταν στον ημιτελικό του φετινού US Open, όπου μαζί με τον επί χρόνια Αμερικανό συμπαίκτη του, Ρατζίβ Ραμ, γνώρισαν την ήττα.

Ο Βρετανός ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

«Το τένις ήταν η ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και στάθηκα απίστευτα τυχερός που είχα όλες αυτές τις ευκαιρίες, τις εμπειρίες και τις επιτυχίες», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «έδωσα τα πάντα και ξέρω ότι μπορώ να είμαι περήφανος και να κοιτάζω πίσω χωρίς να μετανιώνω».

Ο Σάλτσμπουρι κατέκτησε τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ανδρικό διπλό του US Open μαζί με τον Ραμ, επίδοση που αποτέλεσε ιστορικό επίτευγμα για το δίδυμο. Παράλληλα, πανηγύρισε την κατάκτηση του Australian Open στο διπλό ανδρών, επίσης με τον Ραμ, καθώς και δύο τίτλους Grand Slam στο μικτό διπλό.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Βρετανός είχε κάνει ένα διάλειμμα από την αγωνιστική δράση, έχοντας αναφερθεί στο άγχος που τον επηρέαζε κατά τη διάρκεια των αγώνων του.

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