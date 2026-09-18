Europa League: «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ» το πρωτοσέλιδο της BILD

Το φυσάνε και δεν κρυώνει στη Γερμανία! Οι Γερμανοί δεν περίμεναν να ηττηθεί η Χόφενχαϊμ από τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και κάνουν λόγο για ταπεινωτική ήττα από την Ελληνική ομάδα.

Χαρακτηριστικά το πρωτοσέλιδο της BILD γράφει «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ» και αναφέρονται στον ΟΦΗ ως «ομάδα χωρίς όνομα»

Η BILD στέκεται επίσης στην τεράστια διαφορά των δύο ομάδων σε χρηματιστηριακή αξία, με τη συνολική αξία του ΟΦΗ να μην ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια.

Οι Γερμανοί αναφέρουν πως η Χόφενχαϊμ δεν έπαιζε σα φιλοξενούμενη ομάδα αφού από την αρχή πήρε τα ηνία του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφερε να διαπεράσει ποτέ πραγματικά την άμυνα του ΟΦΗ και να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες για γκολ.

Μετά το γκολ του ΟΦΗ, οι Έλληνες δεν άφησαν ποτέ το παιχνίδι πραγματικά να κυλήσει αφού συνεχώς διέκοπταν τη ροή του αγώνα με φάουλ, συνεχίζει η BILD.

Τονίζουν όμως πως στο 54ο λεπτό η Χόφενχαϊμ ήταν τυχερή που δεν δέχθηκε δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση του ΟΦΗ, με τον Φούντα να χάνει μοναδική ευκαιρία, με τους Κρητικούς στο τέλος να κάνουν το 2-0 και να παίρνουν τη νίκη και τους 3 βαθμούς.