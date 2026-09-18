Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Πρώτο επίσημο «τζάμπολ» στην... έρημο για τους «ερυθρόλευκους»

Η ώρα για το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν έφτασε για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00) στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου EuroLeague Super Cup.

Στην «Etihad Arena», ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά φέτος όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Το πρόβλημα τραυματισμού που ταλαιπωρούσε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπεράστηκε, με τον Σέρβο σέντερ να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για τη «μάχη» απέναντι στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Οι δύο ομάδες μέτρησαν πρόσφατα τις δυνάμεις του, καθώς τέθηκαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό του τουρνουά Crete IBT, εκεί όπου ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής με 82-77 σε ματς... θρίλερ.

Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» επικρατήσουν της τουρκικής ομάδας, θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (19/09, 20:00), όπου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με το νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε περίπτωση ήττας, θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό (19/09, 17:00).

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

17:00: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (1ος Ημιτελικός) Novasports 4HD

20:00: Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (2ος Ημιτελικός) Novasports 4HD

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου