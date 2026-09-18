· Ολυμπιακός · Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Πρώτο επίσημο «τζάμπολ» στην... έρημο για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague τη Φενέρμπαχτσε. Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Πρώτο επίσημο «τζάμπολ» στην... έρημο για τους «ερυθρόλευκους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα για το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν έφτασε για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00) στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου EuroLeague Super Cup.

Στην «Etihad Arena», ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά φέτος όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Το πρόβλημα τραυματισμού που ταλαιπωρούσε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπεράστηκε, με τον Σέρβο σέντερ να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για τη «μάχη» απέναντι στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Οι δύο ομάδες μέτρησαν πρόσφατα τις δυνάμεις του, καθώς τέθηκαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό του τουρνουά Crete IBT, εκεί όπου ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής με 82-77 σε ματς... θρίλερ.

Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» επικρατήσουν της τουρκικής ομάδας, θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (19/09, 20:00), όπου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με το νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε περίπτωση ήττας, θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό (19/09, 17:00).

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

  • 17:00: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (1ος Ημιτελικός) Novasports 4HD
  • 20:00: Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (2ος Ημιτελικός) Novasports 4HD

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

  • 17:00: Μικρός Τελικός Novasports 4HD
  • 20:00: Μεγάλος Τελικός Novasports 4HD
COMMENTS
LATEST NEWS
09:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα που το Glass Floor θα βιώσει τον «σεισμό» του “Ομπράντοβιτς, περόμ, περόμ”

09:20 EUROLEAGUE

Θλίψη στο NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάικλ Σουίτνι (vids)

09:13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του μετά την επίθεση σκύλων

09:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην αποστολή του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες - Τα ματς που θα δώσει

08:46 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/09) - «Προσκυνήστε»

08:32 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Πρώτο επίσημο «τζάμπολ» στην... έρημο για τους «ερυθρόλευκους»

08:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ» το πρωτοσέλιδο της BILD

08:15 EUROLEAGUE

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Στη μνήμη του κορυφαίου όλων, ξανά «σπίτι» του ο Ομπράντοβιτς

07:20 NBA

Λέοναρντ: «Δεν κυνηγάω πρωταθλήματα, δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες»

05:04 ΣΠΟΡ

Αποσύρθηκε στα 34 του ο πρώην Νο1 του διπλού Τζο Σάλτσμπουρι

02:15 ΣΠΟΡ

Στον ΠΑΟΚ ο Θανάσης Παπαγεωργίου

00:21 EUROPA LEAGUE

Europa League: Βαριά ήττα για τη Μαρσέιγ, ξέσπασε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα της ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας