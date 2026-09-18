Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/09) - «Προσκυνήστε»

Χωρίς… φρένα συνεχίζεται η πορεία του ΟΦΗ, αφού οι «ασπρόμαυροι» πανηγύρισαν την Πέμπτη (17/09) την πρώτη τους νίκη στη League Phase του Europa League με το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ και ανάγκασε και τους Γερμανούς να… προσκυνήσουν τη δουλειά που γίνεται στον Όμιλο.

Από την άλλη, η ΑΕΚ ήταν «Καταιγίδα» κόντρα στον Πανσερραϊκό, τον οποίο διέλυσε 8-1, αλλά υπάρχει «Αγωνία» για την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα που αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι.

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