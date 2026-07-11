Ομπράντοβιτς-Διαμαντίδης-Μπατίστ: Τι εικόνα και αυτή στη φυσούνα του T-Center

Λίγο καιρό πριν προσπαθούσαμε να το κάνουμε εικόνα στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού AKTOR, όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ετοιμαζόταν να βγει από τη φυσούνα προς το Glass Floor, από ό,τι φαίνεται όμως αυτό το φανταστικό image επιδεχόταν επιπλέον δόση… φαντασίωσης.

Πώς αλλιώς να μεταφράσεις όταν μέσα από την ίδια φυσούνα, κάθε βράδυ το Telekom Center Athens θα βλέπει τρεις συγκεκριμένες φίγουρες και θα σείεται με συνθήματα που δεν έχουν να κάνουν καν για παίκτες της ομάδας, αλλά για ζωντανούς-μύθους της.

Από το «Ομπράντοβιτς περοπομ περομ», στο «Μάικ-Μάικ…καβάλησέ τους Μάικ» (για να το πούμε πιο κομψά) και μετά νέα για τον 3D, το «ΔΙΑ-ΜΑ-ΝΤΙ-ΔΗΣ ΟΕΟΕΟΕ…».

Τι να πει κανείς; Τι να πρωτοφανταστεί;

Η απόλυτη σύνδεση, η τρομερή συνισταμένη, του παρελθόντος με το παρόν, με βλέψεις για ένα τρομερό μέλλον. Τι να πει κανείς; Αυτή η αίσθηση είναι μοναδική. Ποιος να το περίμενε ότι η τριανδρία Ομπράντοβιτς, Μπατίστ και Διαμαντίδης θα απάρτιζαν μια τρομακτική «Big 3», που θα φέρει τον κόσμο ξανά στις επάλξεις, γεμίζοντάς τους με τρέλα και αγνή, Παναθηναϊκή ψυχολογία.

Αν σκεφτούμε ότι στους παραπάνω υπάρχει και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, τότε τι να πρωτοζητήσει κανείς; Πραγματικά τι να τον νοιάξει από τη στιγμή που οι παίκτες που κάποτε ήταν συνώνυμα με το μπάσκετ όπως το αγάπησαν, είναι όλοι εδώ συνεχίζοντας το έργο τους, έστω και από άλλο πόστο από αυτό που τους είχαμε συνηθίσει.

Είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα αυτό που βιώνει ο σημερινός φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν ξέρει ότι Διαμαντίδης και Μπατίστ δεν μπορούν να μπουν να παίξουν πικ εν ρολ, είναι βέβαιο ότι η καρδιά τους χαίρεται (και βαθιά πανηγυρίζει) που τους βλέπει ξανά κοντά στην ομάδα και ο απλούστατος λόγος είναι ότι με αυτούς τους κύριους, μαζί με τους Ομπράντοβιτς-Αλβέρτη και σαφώς, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έμαθαν να αγαπάνε την ομάδα με το τριφύλλι.

Ακόμα και μεταγραφές να μην γίνονταν (που έρχονται και άλλες), ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, ότι δεν θα είχαμε sold out απλά και μόνο για την Big Three πίσω από τις τέσσερις γραμμές;