· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς-Διαμαντίδης-Μπατίστ: Τι εικόνα και αυτή στη φυσούνα του T-Center

Μετά και την επιστροφή του 3D,  και τώρα αυτή του Μπατίστ, η πρώτη «τεχνική»... Big 3 είναι γεγονός.

Χρήστος Κάβουρας

Ομπράντοβιτς-Διαμαντίδης-Μπατίστ: Τι εικόνα και αυτή στη φυσούνα του T-Center
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο καιρό πριν προσπαθούσαμε να το κάνουμε εικόνα στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού AKTOR, όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ετοιμαζόταν να βγει από τη φυσούνα προς το Glass Floor, από ό,τι φαίνεται όμως αυτό το φανταστικό image επιδεχόταν επιπλέον δόση… φαντασίωσης.

Πώς αλλιώς να μεταφράσεις όταν μέσα από την ίδια φυσούνα, κάθε βράδυ το Telekom Center Athens θα βλέπει τρεις συγκεκριμένες φίγουρες και θα σείεται με συνθήματα που δεν έχουν να κάνουν καν για παίκτες της ομάδας, αλλά για ζωντανούς-μύθους της.

Από το «Ομπράντοβιτς περοπομ περομ», στο «Μάικ-Μάικ…καβάλησέ τους Μάικ» (για να το πούμε πιο κομψά) και μετά νέα για τον 3D, το «ΔΙΑ-ΜΑ-ΝΤΙ-ΔΗΣ ΟΕΟΕΟΕ…».

Τι να πει κανείς; Τι να πρωτοφανταστεί;

ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΜΠΑΤΙΣΤ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ <br> ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ <br><br>OBRADOVIC BATISTE DIAMANTIDIS<br> PANATHINAIKOS - OLYMPIAKOS

Η απόλυτη σύνδεση, η τρομερή συνισταμένη, του παρελθόντος με το παρόν, με βλέψεις για ένα τρομερό μέλλον. Τι να πει κανείς; Αυτή η αίσθηση είναι μοναδική. Ποιος να το περίμενε ότι η τριανδρία Ομπράντοβιτς, Μπατίστ και Διαμαντίδης θα απάρτιζαν μια τρομακτική «Big 3», που θα φέρει τον κόσμο ξανά στις επάλξεις, γεμίζοντάς τους με τρέλα και αγνή, Παναθηναϊκή ψυχολογία.

Αν σκεφτούμε ότι στους παραπάνω υπάρχει και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, τότε τι να πρωτοζητήσει κανείς; Πραγματικά τι να τον νοιάξει από τη στιγμή που οι παίκτες που κάποτε ήταν συνώνυμα με το μπάσκετ όπως το αγάπησαν, είναι όλοι εδώ συνεχίζοντας το έργο τους, έστω και από άλλο πόστο από αυτό που τους είχαμε συνηθίσει.

Είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα αυτό που βιώνει ο σημερινός φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν ξέρει ότι Διαμαντίδης και Μπατίστ δεν μπορούν να μπουν να παίξουν πικ εν ρολ, είναι βέβαιο ότι η καρδιά τους χαίρεται (και βαθιά πανηγυρίζει) που τους βλέπει ξανά κοντά στην ομάδα και ο απλούστατος λόγος είναι ότι με αυτούς τους κύριους, μαζί με τους Ομπράντοβιτς-Αλβέρτη και σαφώς, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έμαθαν να αγαπάνε την ομάδα με το τριφύλλι.

ΜΠΑΤΙΣΤ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ <br> ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ <br>(ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2011-2012) <br><br>BATISTE DIAMANTIDIS <br> PANATHINAIKOS - MACCABI <br>(EUROLEAGUE 2011-2012)

Ακόμα και μεταγραφές να μην γίνονταν (που έρχονται και άλλες), ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, ότι δεν θα είχαμε sold out απλά και μόνο για την Big Three πίσω από τις τέσσερις γραμμές;

COMMENTS
LATEST NEWS
16:55 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Λέουβεν: Τα highlights από το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας των «ερυθρολεύκων»

16:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε

16:46 ΣΠΟΡ

Ο Ιγκνάσιο Μπούσε ξανά στον δρόμο του Τσιτσιπά

16:40 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά»

16:28 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Λέουβεν 1-1: Ισοπαλία στο δεύτερο φιλικό για τους «ερυθρόλευκους» - Δείτε τα γκολ

16:19 MUNDIAL

Θρήνος στη Νότια Αφρική: Έφυγε από τη ζωή ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ!

16:15 MUNDIAL

Αγγλία: Διαθέσιμοι για τον προημιτελικό του Μουντιάλ με Νορβηγία οι Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς

15:59 SUPER LEAGUE

«Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν»

15:37 EUROLEAGUE

Στη Φενέρμπαχτσε για δύο χρόνια ο Μπράξτον Κι

15:29 BET ON

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Αγγλία - Νορβηγία

15:18 EUROLEAGUE

Μπεσίκτας: Απέκτησε τον ΝταΚουάν Τζέφρις

14:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Λέουβεν: Αναγκαστική αλλαγή ο Κλέιτον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας