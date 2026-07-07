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Παναθηναϊκός: «Επέστρεψε "σπίτι" του ο Δημήτρης Διαμαντίδης»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του 3D στο «τριφύλλι».

Παναθηναϊκός: «Επέστρεψε "σπίτι" του ο Δημήτρης Διαμαντίδης»
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Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό, στον σύλλογο που κατέκτησε τα πάντα κι έχει αγαπηθεί όσο λίγοι.

Ο εμβληματικός αρχηγός των «πράσινων» θα συναντήσει ξανά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον άνθρωπο με τον οποίο έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ιστορία της ομάδας.

Κάτω από την επίσημη ανακοίνωση του Επτάστερου σχολίασε και η ΠΑΕ, η οποία τόνσε χαρακτηριστικά ότι τα «διαμάντια είναι παντοτινά».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Επέστρεψε "σπίτι" του ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022)».

https://www.instagram.com/p/DafmBKOIngs/
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