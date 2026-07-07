Πατέρας Νεϊμάρ: «Γιε μου, συνέχισε να παίζεις ποδόσφαιρο»

Οδυνηρό «αντίο» από τη διεθνή σκηνή για τον Νεϊμάρ, με τον Βραζιλίανο, μετά και τον πρόωρο αποκλεισμό-σοκ της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στο Μουντιάλ της Αμερικής, να ανακοινώνει την απόσυρσή του από τη «Σελεσάο».

Λίγο αργότερα, ο πατέρας του 34χρονου σούπερ σταρ προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποθεώνοντας τον γιο του για όσα πρόσφερε, ενώ έκλεισε με μια

Το μήνυμα του πατέρα του Νεϊμάρ:

«Γιε μου… τι ταξίδι. Τι όμορφο, απαιτητικό, συχνά επώδυνο, αλλά ευλογημένο μονοπάτι.

Μου φαίνεται σαν χθες που είδα εκείνο το αγόρι με μια μπάλα στα πόδια του, να ονειρεύεται χωρίς να φαντάζεται πόσο μακριά θα το πήγαινε ο Θεός. Από πολύ μικρή ηλικία, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό σε σένα. Δεν ήταν απλώς το ταλέντο. Ήταν ένας σκοπός.

Επιλέξαμε ένα μονοπάτι. Ακολουθήσαμε τις πεποιθήσεις μας, τις αρχές μας και, πάνω απ’ όλα, ακολουθήσαμε τον Ιησού. Πολλές φορές έπρεπε να πούμε όχι όταν όλοι περίμεναν ναι. Εγκαταλείψαμε πολλά πράγματα επειδή πιστεύαμε ότι ο Θεός θα τιμούσε την πιστότητά μας. Και το έκανε.

Ζήσαμε μαζί κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού. Γιόρτασα τα πρώτα του γκολ, τα πρώτα του επιτεύγματα, την άφιξή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μετά ήρθαν τα μεγάλα στάδια, οι τίτλοι, τα ταξίδια, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Παρακολούθησα το αγόρι να μεταμορφώνεται σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία της γενιάς του.

Αλλά για μένα, τίποτα από αυτά δεν ξεπερνά το προνόμιο να είμαι εκεί σε κάθε βήμα της ζωής μου ως πατέρας. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι δίπλα σου τις πιο χαρούμενες και δύσκολες στιγμές. Κλάψαμε μαζί, προσευχηθήκαμε μαζί, γιορτάσαμε μαζί και μάθαμε μαζί.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που με δίδαξε η ιστορία μας, είναι ότι ο Θεός είχε πάντα τον έλεγχο. Δεν ήταν ποτέ μόνο οι επιλογές μας. Δεν ήταν ποτέ μόνο το ταλέντο. Δεν ήταν ποτέ μόνο η προσπάθεια. Ήταν το χέρι του Θεού που καθοδηγούσε τα πάντα, ακόμα και όταν δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε.

Και ακριβώς επειδή το πιστεύω αυτό, θέλω να σου κάνω μια πατρική παράκληση.

Γιε μου, συνέχισε να παίζεις ποδόσφαιρο»