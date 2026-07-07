Το IRONMAN® 70.3® Greece γίνεται γιορτή του αθλητισμού για όλη την οικογένεια

Φέτος, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece ανοίγει την τριήμερη γιορτή του με δύο παράλληλα αγωνίσματα για όλη την οικογένεια: το JYSK Night Run Peloponnese την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και το παιδικό HERRCO IRONKIDS Peloponnese το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά οι παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του W Costa Navarino, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε όλους: αθλητές, συνοδούς, οικογένειες και κατοίκους της Μεσσηνίας.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 18:00, το W Costa Navarino μετατρέπεται σε χώρο αγώνα για το JYSK Night Run Peloponnese, με ονομαστικό χορηγό το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK. Ανοιχτό σε δρομείς 16 ετών και άνω, ανεξαρτήτως επιπέδου, το Night Run αξιοποιεί την ατμόσφαιρα του W Costa Navarino για να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου που θυμίζει βραδινό event.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 11:00, πρωταγωνιστές γίνονται τα παιδιά. Το HERRCO IRONKIDS Peloponnese, με ονομαστικό χορηγό την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), προσφέρει διαδρομές τρεξίματος 400μ., 800μ. και 1.200μ. για παιδιά 6–12 ετών, ενώ παιδιά 10–15 ετών θα δοκιμαστούν στο Aquathlon: 100μ. κολύμπι και 500μ. τρέξιμο.

Η επιλογή του W Costa Navarino ως τερέν και των δύο αγωνισμάτων έχει κάτι μοναδικό: όλοι μαζί, στον ίδιο χώρο. Οι τριαθλητές προετοιμάζονται για τον αγώνα τους, οι οικογένειές τους τρέχουν και διασκεδάζουν, τα παιδιά κάνουν τον πρώτο τους αγώνα IRONMAN® και οι κάτοικοι της Μεσσηνίας αποκτούν πρόσβαση σε ένα μοναδικό luxury resort.

Η μεγαλύτερη τριαθλητική διοργάνωση της χώρας, στο W Costa Navarino, γίνεται εμπειρία ανοιχτή σε όλους που ενώνει τον αθλητισμό με τη ζωή και τοποθετεί τη Μεσσηνία στον παγκόσμιο χάρτη.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι εγγραφές για τον αγώνα τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece έχουν εξαντληθεί.

Οι εγγραφές για τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ανοιχτές:

Για το JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night-run

Για το HERRCO IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids

Για ενημερώσεις, βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση:

Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece

ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: https://www.instagram.com/ironman_greece/

Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το UTMB Greece, το L’Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens, το TT Cycling Series και το Swim GRAND PRIX Greece, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

Σχετικά με την Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία, σπάνια φυσικά τοπία και δυναμική πολιτιστική ταυτότητα. Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές εμπειρίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σταθερά σε δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αθλητισμό, την ευζωία και τη σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο. Η υποστήριξη του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική και αναδεικνύει την Πελοπόννησο– ως έναν ιδανικό προορισμό αθλητικού τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Β. Μακεδονία, ενώ επεκτείνει το αποτύπωμά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5 GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 21 TWh. Το 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW, ενώ έργα ισχύος 3,7 GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων μεγαλύτερο των 20 GW. Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,6 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 32 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και μία ευρεία σειρά ολοκληρωμένων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη. Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, Sustainanalytics, MSCI και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.