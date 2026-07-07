Μουντιάλ 2026: Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου κατά του Ινφαντίνο για την υπόθεση «Μπάλογκαν»

Η βαριά ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο με 4-1 στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν ηρέμησε τα πράγματα γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν. Το θέμα εξελίσσεται πλέον σε πολιτικό και αθλητικό «θρίλερ», με Ευρωβουλευτές να ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις στις αποφάσεις της FIFA.

Ομάδα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέταξε επιστολή προς τις 27 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας συντονισμένη δράση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν εξωθεσμικές πιέσεις προς τη FIFA σχετικά με την υπόθεση του Αμερικανού επιθετικού. Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και το κατά πόσο επηρεάστηκε από πολιτικές παρεμβάσεις κατά τη λήψη της επίμαχης απόφασης.

Όλα ξεκίνησαν στον αγώνα της φάσης των «32» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR. Αν και οι κανονισμοί προβλέπουν αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ενεργοποίησε μια εξαιρετικά σπάνια νομική διαδικασία, αναστέλλοντας την ποινή και επιτρέποντας στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε δημόσια ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τζάνι Ινφαντίνο ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης. Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε νέο κύκλο αμφισβήτησης γύρω από την ανεξαρτησία των πειθαρχικών οργάνων της FIFA.

Η UEFA καταδικάζει την απόφαση ως πρωτοφανή, ενώ η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταθέτει ένσταση για τη συμμετοχή του Μπάλογκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, καταδίκασε την απόφαση, ενώ ο Γουίλιαμ Γκαϊλάρντ, πρώην Διευθυντής Επικοινωνίας της UEFA το χαρακτήρισε ως ένα σκάνδαλο που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας.