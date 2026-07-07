Επίσημο: Η ΔΟΕ έβαλε τέλος στον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών!

Η ΔΟΕ έβαλε τέλος στον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα μπορούν και πάλι να αγωνίζονται με τη σημαία της χώρας τους.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η χώρα της ανατολικής Ευρώπης επανέρχεται στο κρουφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, ενώ ζητά από τις παγκόσμιες ομοσπονδίες να επαναφέρουν και αυτές τη Ρωσία στις διοργανώσεις τους.

Μάλιστα μετά την κίνηση αυτή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες και στα ομαδικά αθλήματα, όπως στο ποδοσφαίρο και στο μπάσκετ, όπως εδώ και αρκετά χρόνια δεν τους επιτρεπόταν να αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

«Το εκτελεστικό συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ήρε προσωρινά την αναστολή της ρωσικής Ολυμπιακής επιτροπής που ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση της επιτροπής νομικών υποθέσεων της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική Ολυμπιακή επιτροπή δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της εθνικής Ολυμπιακής επιτροπής της Ουκρανίας.

Επιπλέον, η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει και δεν θα διεξάγει καμία δραστηριότητα σε αυτά τα εδάφη. Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ρωσικής Ολυμπιακής επιτροπής σε αυτά τα εδάφη και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο».