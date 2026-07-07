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ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλικό παιχνίδι και ο Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου».

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας
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Χωρίς τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει καταλήξει στις βασικές του επιλογές για την αναμέτρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, ενώ στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Λύρατζης, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Γκόμες.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Ζαφείρης και Τσοπούρογλου, με τον Δημήτρη Πέλκα να παίρνει θέση πίσω από τον επιθετικό, σε ρόλο «δεκαριού». Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρης Μπέρδος.

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