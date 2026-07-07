Το post της EuroLeague για την επιστροφή Διαμαντίδη: «Όπως τον παλιό καιρό»

Ο «3D» επιστρέφει στο «τριφύλλι» αναλαμβάνοντας πλέον διοικητικό πόστο, γεγονός που τον φέρνει ξανά στο πλευρό του «Ζοτς», αυτή τη φορά από διαφορετικό μετερίζι.

Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θέλησε να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία με τους δύο άνδρες την περίοδο που ο «αρχηγός» αγωνίζονταν ακόμη στον «επτάστερο», με τον θρυλικό Σέρβο τεχνικό να του δίνει οδηγίες.

Η ανάρτηση της EuroLeague: