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Το post της EuroLeague για την επιστροφή Διαμαντίδη: «Όπως τον παλιό καιρό»

Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με την EuroLeague να προχωρά σε ανάρτηση στο «X», ξυπνώντας μνήμες από τη θρυλική του συνύπαρξη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το post της EuroLeague για την επιστροφή Διαμαντίδη: «Όπως τον παλιό καιρό»
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Ο «3D» επιστρέφει στο «τριφύλλι» αναλαμβάνοντας πλέον διοικητικό πόστο, γεγονός που τον φέρνει ξανά στο πλευρό του «Ζοτς», αυτή τη φορά από διαφορετικό μετερίζι.

Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θέλησε να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία με τους δύο άνδρες την περίοδο που ο «αρχηγός» αγωνίζονταν ακόμη στον «επτάστερο», με τον θρυλικό Σέρβο τεχνικό να του δίνει οδηγίες.

Η ανάρτηση της EuroLeague:

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