Το post της EuroLeague για την επιστροφή Διαμαντίδη: «Όπως τον παλιό καιρό»
Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με την EuroLeague να προχωρά σε ανάρτηση στο «X», ξυπνώντας μνήμες από τη θρυλική του συνύπαρξη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο «3D» επιστρέφει στο «τριφύλλι» αναλαμβάνοντας πλέον διοικητικό πόστο, γεγονός που τον φέρνει ξανά στο πλευρό του «Ζοτς», αυτή τη φορά από διαφορετικό μετερίζι.
Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θέλησε να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία με τους δύο άνδρες την περίοδο που ο «αρχηγός» αγωνίζονταν ακόμη στον «επτάστερο», με τον θρυλικό Σέρβο τεχνικό να του δίνει οδηγίες.
Η ανάρτηση της EuroLeague: