· Παναθηναϊκός

Η μεγάλη επιστροφή του 3D στον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης φοράει και πάλι τα πράσινα και επιστρέφει σπίτι του στο πλευρό του Ζελικο Ομπράντοβιτς.

Η μεγάλη επιστροφή του 3D στον Παναθηναϊκό
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Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο έγραψε μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο εμβληματικός αρχηγός των «πράσινων» φορά και πάλι το χρώμα που σημάδεψε την καριέρα του, επιστρέφοντας σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει όσο λίγοι.

Η παρουσία του δίπλα στον κορυφαίο Σέρβο προπονητή ξυπνά μνήμες από τη «χρυσή» εποχή του Παναθηναϊκού, όταν οι δύο άνδρες δημιούργησαν μια ομάδα γεμάτη επιτυχίες και τίτλους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ιστορίας, όπου καλωσόρισε και πάλι τον 3D στην οικογένεια του «τριφυλλιού».

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