Ολυμπιακός: «Έδεσε» με συμβόλαιο τον 15χρονο Νίκο Βιδάλη

Ο Ολυμπιακός φρόντισε να διατηρήσει στο δυναμικό του ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα των ακαδημιών του, καθώς ο Νίκος Βιδάλης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, με την ομάδα του Πειραιά να εξασφαλίζει την παραμονή ενός παίκτη στον οποίο ποντάρει πολλά για το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το όνομά του έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό, ενώ πρόσφατα στην Πορτογαλία υπήρξαν αναφορές για ενδιαφέρον της Μπράγκα.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κινήθηκαν άμεσα και ολοκλήρωσαν την υπόθεση λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 15 χρόνων του ποδοσφαιριστή, εξασφαλίζοντας την υπογραφή του στο πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο.

Ο Βιδάλης ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα αγωνιστικά και σωματικά χαρακτηριστικά του. Παρότι είναι μόλις 15 ετών, έχει ύψος που ξεπερνά το 1,90 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Είναι δεξιοπόδαρος, ωστόσο μπορεί να ανταποκριθεί με την ίδια άνεση και ως αριστερός στόπερ, καθώς χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και το αριστερό του πόδι.

Παράλληλα, είναι αρχηγός της Εθνικής Κ15 και αγωνίζεται τόσο στην Κ15 όσο και στην Κ17 του Ολυμπιακού. Στους «ερυθρόλευκους» εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθεί και στη Β' ομάδα, η οποία συμμετέχει στη Super League 2, θεωρώντας πως τα φυσικά του προσόντα τού επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Η τελική απόφαση θα ληφθεί το προσεχές διάστημα, έχοντας ως πρόσφατα παραδείγματα την πορεία των Κωστούλα και Μουζακίτη, οι οποίοι απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας εξέλιξης.