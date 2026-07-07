Μπόνγκα: «Όνειρό μου να κερδίσω τη Euroleague με τον Παναθηναϊκό» (vids)

Τις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους Τύπου έκανε ο Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Γερμανός φόργουορντ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι όνειρό του να κερδίσει τη Euroleague με το «τριφύλλι».

Παράλληλα τόνισε ότι η προοπτική να αγωνιστεί στους «πράσινους» ήταν κάτι που τον έπεισε για να αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε.

Αναλυτικά όσα είπε

«Με ήθελαν πολλές ομάδες και αισθάνομαι ευλογημένος, αλλά όταν μπήκε στο μυαλό μου ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και ότι συμμετέχει στα Final Four, τότε η απόφαση έγινε εύκολη».

Ο Μπόνγκα στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, την οποία είχε ήδη βιώσει ως αντίπαλος.

«Γνωρίζω την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος και τώρα αισθάνομαι καλύτερα που θα είναι υπέρ μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Παρτιζάν και από τον οποίο, όπως τόνισε, αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες.

«Ο Ζοτς είναι σπουδαίος προπονητής. Μου δίδαξε τις λεπτομέρειες του μπάσκετ και πράγματα που δεν ήξερα. Με βοήθησε να βελτιωθώ και ξέρω τι μπορώ να περιμένω από αυτόν. Ξέρει να κερδίζει παιχνίδια και τίτλους».

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο 25χρονος φόργουορντ υπογράμμισε ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα.

«Μπορώ να προσφέρω ποιοτικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά λίγο περισσότερο στην άμυνα».

Ο Μπόνγκα δεν έκρυψε ούτε τις προσωπικές του φιλοδοξίες, ξεκαθαρίζοντας πως ο μεγάλος του στόχος είναι η κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Έχω όνειρο να κατακτήσω τη Euroleague και θα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Θέλω να το ξέρουν αυτό οι οπαδοί του Παναθηναϊκού».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τα οποία χαρακτήρισε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που τον περιμένουν στην Ελλάδα.

«Το μόνο που έχω να τους πω είναι να έρθουν να παρακολουθήσουν τις κόντρες μας με τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρω τη δυναμική τους και το έχω ζήσει και από τη Σερβία, μεταξύ Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα».

https://www.instagram.com/p/DafqTcuACv7/

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