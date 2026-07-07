Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Ρόμπερτ Μακ

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Μακ, με τον 35χρονο πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ να κάνει γνωστή την απόφασή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Σλοβάκος αγωνίστηκε συνολικά για μια τετραετία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας συνολικά 117 συμμετοχές με τα «ασπρόμαυρα», με απολογισμό 33 γκολ και 14 ασίστ.

Αναλυτικά όσα είπε στο μήνυμά του:

«Μετά από σχεδόν 4 χρόνια αδράνειας στο Instagram, αυτό μάλλον αξίζει τη δική του ανάρτηση

Όλα φτάνουν στο τέλος τους και σήμερα είναι η ώρα να κλείσω ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν το πάθος μου, ο δάσκαλός μου και ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου.

Ευχαριστώ όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη μου προπόνηση μέχρι τον τελευταίο μου αγώνα. Στην οικογένειά μου, για την ατελείωτη υποστήριξή τους. Σε κάθε προπονητή και συμπαίκτη με τον οποίο μοιράστηκα τα αποδυτήρια, μαζί με τα γέλια, τις νίκες και τις ήττες. Και φυσικά, σε όλους τους οπαδούς. Η υποστήριξή σας, είτε στις κερκίδες είτε παρακολουθώντας από το σπίτι, ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό μου.

Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτό στο γήπεδο. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω κάθε σύλλογο που είχα το προνόμιο να εκπροσωπήσω και φυσικά την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας. Ήταν απίστευτη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να πετύχουμε τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές μαζί.

Σας ευχαριστώ.»