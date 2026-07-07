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Οι ενδεκάδες Αργεντινής και Αιγύπτου για τους «16» του Μουντιάλ

Δείτε τις ενδεκάδες Αργεντινής και Αιγύπτου για την μεταξύ τους μάχη στην φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι ενδεκάδες Αργεντινής και Αιγύπτου για τους «16» του Μουντιάλ
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Αργεντινή και Αίγυπτος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

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Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Παρέδες, Φερνάντες, Μέσι, Άλβαρες

Αίγυπτος: Σομπέιρ, Χάνι, Ιμπραχίμ, Ραμπία, Χαφέζ, Ασούρ, Ατία, Λασίν, Χασάν, Σαλάχ, Ζίκο

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