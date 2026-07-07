ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Σιέλη - Άμεσα στο Ηράκλειο για τα ιατρικά
Ο Χρήστος Σιέλης συμφώνησε σε όλα με τον ΟΦΗ.
Ο ΟΦΗ τα βρήκε σε όλα με τον Χρήστο Σιέλη, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία.
Ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντη για τη συγκεκριμένη θέση και αφού κάμθηκαν όλες οι δυσκολίες οι δύο μεριές έδωσαν τα χέρια.
Ο Σιέλης σε εξαιρετική ηλικία, στα 26 του χρόνια, μεγαλωμενος ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, έπαιξε στον Παναιτωλικό τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές σεζόν, ενώ πρώτη του ομάδα στην Ελλάδα ήταν ο Βόλος. Επίσης έχει αγωνιστεί σε ΑΠΟΕΛ και Λέφσκι Σόφιας.
Ο έμπειρος στόπερ αναμένεται να έρθει αμεσα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Κρητικούς.