· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Σιέλη - Άμεσα στο Ηράκλειο για τα ιατρικά

Ο Χρήστος Σιέλης συμφώνησε σε όλα με τον ΟΦΗ.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Σιέλη - Άμεσα στο Ηράκλειο για τα ιατρικά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ τα βρήκε σε όλα με τον Χρήστο Σιέλη, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία.

Ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντη για τη συγκεκριμένη θέση και αφού κάμθηκαν όλες οι δυσκολίες οι δύο μεριές έδωσαν τα χέρια.

Ο Σιέλης σε εξαιρετική ηλικία, στα 26 του χρόνια, μεγαλωμενος ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, έπαιξε στον Παναιτωλικό τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές σεζόν, ενώ πρώτη του ομάδα στην Ελλάδα ήταν ο Βόλος. Επίσης έχει αγωνιστεί σε ΑΠΟΕΛ και Λέφσκι Σόφιας.

Ο έμπειρος στόπερ αναμένεται να έρθει αμεσα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Κρητικούς.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:53 MUNDIAL

Τα highlights από την επική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (vid)

21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες στο Ελβετία – Κολομβία

21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απίθανος Μέσι, ξεπέρασε τον Μαραντόνα σε ασίστ

21:48 SUPER LEAGUE

Άρης: Οδεύει προς Λεγανές ο Τεχέρο

21:35 MUNDIAL

Συνεχίζει με «σπασμένα φρένα» ο Μέσι: Πέτυχε το 21ο γκολ του σε Μουντιάλ!

21:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Τα highlights από το τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του «Δικεφάλου»

21:23 MUNDIAL

Αργεντινή - Αίγυπτος: Το «χρυσό» γκολ του Φερνάντες που έστειλε στα ουράνια την «Αλμπισελέστε» (vid)

21:21 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ

21:07 MUNDIAL

Ανατροπή από άλλο πλανήτη: Η Αργεντινή γύρισε από την... κόλαση του 0-2 και «ξέρανε» την Αίγυπτο

21:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Ο «Δικέφαλος» βρίσκει δίχτυα και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας

20:44 NBA

NBA: «Δένουν» τον Ντόνοβαν Μίτσελ με συμβόλαιο «μαμούθ» οι Καβαλίερς

20:36 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας