NBA: Κοιτάζουν τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν οι Χιτ

Η ομάδα του Μαϊάμι φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σύμφωνα με τον NBA insider Ματ Τζορτζ, οι Χιτ και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι οι δύο ομάδες που έχουν δείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 35χρονου φόργουορντ, έχοντας αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στην κούρσα της υπογραφής του.

Ο ΝτεΡόζαν πραγματοποίησε ακόμη μία παραγωγική σεζόν στο NBA, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα με τη φανέλα των Κινγκς.