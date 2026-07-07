· Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ θα φοράει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Φενέρμπαχτσε, μετά τον Νικολό Μέλι, διατήρησε στο ρόστερ της τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, με τον Αμερικανό γκαρντ να συμφωνεί για την παραμονή του στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τη σεζόν 2026/27.

Ο 25χρονος άσος μετακόμισε πέρυσι από το NBA στην Τουρκία. Στην rookie σεζόν του στη EuroLeague, ο Χόρτον-Τάκερ είχε κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 41 παιχνίδια, αγωνιζόμενος 23 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ανά αγώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες στο Ελβετία – Κολομβία

21:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απίθανος Μέσι, ξεπέρασε τον Μαραντόνα σε ασίστ

21:48 SUPER LEAGUE

Άρης: Οδεύει προς Λεγανές ο Τεχέρο

21:35 MUNDIAL

Συνεχίζει με «σπασμένα φρένα» ο Μέσι: Πέτυχε το 21ο γκολ του σε Μουντιάλ!

21:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Τα highlights από το τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του «Δικεφάλου»

21:23 MUNDIAL

Αργεντινή - Αίγυπτος: Το «χρυσό» γκολ του Φερνάντες που έστειλε στα ουράνια την «Αλμπισελέστε» (vid)

21:21 ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν ο Άντριαν Γουάινμπεργκ

21:07 MUNDIAL

Ανατροπή από άλλο πλανήτη: Η Αργεντινή γύρισε από την... κόλαση του 0-2 και «ξέρανε» την Αίγυπτο

21:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Ο «Δικέφαλος» βρίσκει δίχτυα και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας

20:44 NBA

NBA: «Δένουν» τον Ντόνοβαν Μίτσελ με συμβόλαιο «μαμούθ» οι Καβαλίερς

20:36 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

20:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο ο «κέρβερος» της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας