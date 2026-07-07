Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

Η Φενέρμπαχτσε, μετά τον Νικολό Μέλι, διατήρησε στο ρόστερ της τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, με τον Αμερικανό γκαρντ να συμφωνεί για την παραμονή του στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τη σεζόν 2026/27.

Ο 25χρονος άσος μετακόμισε πέρυσι από το NBA στην Τουρκία. Στην rookie σεζόν του στη EuroLeague, ο Χόρτον-Τάκερ είχε κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 41 παιχνίδια, αγωνιζόμενος 23 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ανά αγώνα.