ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Ο «Δικέφαλος» βρίσκει δίχτυα και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας στο πιο δύσκολο φιλικό της προετοιμασίας του μέχρι τώρα. Ο «Δικέφαλος» πετυχαίνει αρκετά τέρματα μέχρι στιγμής και έχει καταφέρει να κάνει το 3/3.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να δέχτηκε δύο γκολ, ωστόσο έδειξε ότι μπορεί να σκοράρει και πήρε τη νίκη με 3-2.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η ΑΕΚ Λάρνακας πέτυχε γκολ από νωρίς, με τον Μιραμόν να βρίσκεται αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με ωραίο σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο ακυρώθηκε, καθώς ο ποδοσφαιριστής της κυπριακής ομάδας ήταν σε θέση οφσάιντ (3’).
Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, όμως ο Ιβάνοβιτς «άνοιξε» το σκορ στο 17’. Ο Σέρβος υποδέχτηκε εξαιρετικά τη μπάλα μετά από σέντρα και με δυνατό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-0. Στο 24’ ο Πέλκας «δοκίμασε» το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση, όταν ο Χατσίδης με μία «βολίδα» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα και ισοφάρισε σε 1-1 στο 32ο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, χωρίς πολλές επικίνδυνες φάσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.
Η πρώτη φάση με προϋποθέσεις στο δεύτερο μισό ήρθε από την πλευρά της ΑΕΚ Λάρνακας στο 55’. Ο Ρούμπιο γύρισε τη μπάλα από τα δεξιά και το σουτ του Ισκέρδο στην κίνηση κατέληξε άουτ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε την ανατροπή στο 59’. Ο Πέλκας έβγαλε τη σέντρα, ο Χατσίδης απέφυγε τον αμυντικό, σούταρε και ο Μούφτιτς απέκρουσε, όμως ο Γερεμέγεφ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.
Οι Κύπριοι έφεραν ξάνα το ματς σε ισορροπία, μόλις τρία λεπτά μετά το γκολ που δέχτηκαν. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ιωάννου πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, νικώντας τον Τσιφτσή για το 2-2. Ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης με εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον.
Ο ΠΑΟΚ σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι κατάφερε να κερδίσει 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του.
Τα γκολ του αγώνα
Το 0-1:
Το 1-1:
Το 2-1:
Το 2-2:
Το 3-2: