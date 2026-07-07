ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Ο «Δικέφαλος» βρίσκει δίχτυα και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να δέχτηκε δύο γκολ, ωστόσο έδειξε ότι μπορεί να σκοράρει και πήρε τη νίκη με 3-2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ Λάρνακας πέτυχε γκολ από νωρίς, με τον Μιραμόν να βρίσκεται αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με ωραίο σουτ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο ακυρώθηκε, καθώς ο ποδοσφαιριστής της κυπριακής ομάδας ήταν σε θέση οφσάιντ (3’).

Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, όμως ο Ιβάνοβιτς «άνοιξε» το σκορ στο 17’. Ο Σέρβος υποδέχτηκε εξαιρετικά τη μπάλα μετά από σέντρα και με δυνατό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-0. Στο 24’ ο Πέλκας «δοκίμασε» το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση, όταν ο Χατσίδης με μία «βολίδα» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα και ισοφάρισε σε 1-1 στο 32ο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, χωρίς πολλές επικίνδυνες φάσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Η πρώτη φάση με προϋποθέσεις στο δεύτερο μισό ήρθε από την πλευρά της ΑΕΚ Λάρνακας στο 55’. Ο Ρούμπιο γύρισε τη μπάλα από τα δεξιά και το σουτ του Ισκέρδο στην κίνηση κατέληξε άουτ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε την ανατροπή στο 59’. Ο Πέλκας έβγαλε τη σέντρα, ο Χατσίδης απέφυγε τον αμυντικό, σούταρε και ο Μούφτιτς απέκρουσε, όμως ο Γερεμέγεφ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Οι Κύπριοι έφεραν ξάνα το ματς σε ισορροπία, μόλις τρία λεπτά μετά το γκολ που δέχτηκαν. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ιωάννου πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, νικώντας τον Τσιφτσή για το 2-2. Ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης με εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον.

Ο ΠΑΟΚ σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι κατάφερε να κερδίσει 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας του.

Τα γκολ του αγώνα

Το 0-1:

Το 1-1:

Το 2-1:

Το 2-2:

Το 3-2: