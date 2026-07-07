Άρης: Οδεύει προς Λεγανές ο Τεχέρο

Ο πρώην δεξιός μπακ του Άρη, Άλβαρο Τεχέρο, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη διοίκηση της Λεγανές και απομένει μόνο η ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στη La Liga, σύμφωνα με τη «Marca».

Ο Ισπανός αμυντικός διαθέτει πλούσια εμπειρία από τη La Liga και τη δεύτερη κατηγορία της χώρας, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Εσπανιόλ, Εϊμπάρ, Αλμπαθέτε και Σαραγόσα.