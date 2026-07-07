· Αργεντινή

Συνεχίζει με «σπασμένα φρένα» ο Μέσι: Πέτυχε το 21ο γκολ του σε Μουντιάλ!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το σπουδαίο επίτευγμα με τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ, φτάνοντας συνολικά τα 21 τέρματα.

Συνεχίζει με «σπασμένα φρένα» ο Μέσι: Πέτυχε το 21ο γκολ του σε Μουντιάλ!
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Ο Λιονέλ Μέσι με το γκολ που σημείωσε στη νίκη της Αργεντινής επί της Αιγύπτου έφτασε τα 21 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, διευρύνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Lionel Messi

Ο 39χρονος σούπερ σταρ αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον μεγάλο πρωταγωνιστή της εθνικής του ομάδας, αποδεικνύοντας πως εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια παρά την προχωρημένη ηλικία του.

Με την εμπειρία, την ποιότητα και την ηγετική του παρουσία, ο Μέσι οδήγησε την Αργεντινή σε μία ακόμη σημαντική νίκη.

Παρά τα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να αποτελεί τον ηγέτη της Αργεντινής, οδηγώντας την ομάδα του με γκολ, ασίστ και εμφανίσεις υψηλού επιπέδου.

Δείτε το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο:

Όλα τα γκολ του Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

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