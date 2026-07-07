· Αργεντινή

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» τάκλιν του Παρέδες πριν το γκολ πρόκρισης της Αργεντινής! (vid)

Ο Λεάντρο Παρέδες πραγματοποίησε ένα σωτήριο τάκλιν στην αντεπίθεση της Αιγύπτου, με την Αργεντινή να πετυχαίνει το 3-2 στην επόμενη φάση.

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» τάκλιν του Παρέδες πριν το γκολ πρόκρισης της Αργεντινής! (vid)
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Δεν ήταν μόνο ο Λιονέλ Μέσι που υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο. Ο Λεάντρο Παρέδες είχε τη δική του καθοριστική συμβολή, πραγματοποιώντας ένα σωτήριο κόψιμο λίγα δευτερόλεπτα πριν από το γκολ που έκρινε την πρόκριση.

Με το σκορ στο 2-2 και την αναμέτρηση να βρίσκεται στα τελευταία της λεπτά, η Αίγυπτος βγήκε με αξιώσεις στην αντεπίθεση, φτάνοντας μία ανάσα από το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τροφοδότησε τον Μαρμούς, ο οποίος κινήθηκε με ταχύτητα προς την περιοχή έχοντας τον Φάτι σε θέση για τελική προσπάθεια. Εκεί, όμως, εμφανίστηκε ο Παρέδες, ο οποίος με ένα εξαιρετικό τάκλιν έκοψε την πάσα την τελευταία στιγμή, αποσοβώντας έναν τεράστιο κίνδυνο για την «Αλμπισελέστε».

Η φάση αποδείχθηκε κομβική, καθώς στην αμέσως επόμενη επίθεση η Αργεντινή ολοκλήρωσε τη μυθική ανατροπή της, με τον Έντσο Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό 3-2 και να χαρίζει στην ομάδα του την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το τάκλιν του Παρέδες:

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