Φενέρμπαχτσε: «Έδεσε» τον Μέλι μέχρι το 2028

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο «τρέχει» η Φενέρμπαχτσε, διατηρώντας στο δυναμικό της έναν από τους πιο κομβικούς της παίκτες.

Ο λόγος φυσικά για τον Νίκολο Μέλι, με τον 35χρονο φόργουορντ να αποτελεί βασικό γρανάζι στην εξαιρετική περσινή πορεία της τουρκικής ομάδας, η οποία έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος.

Σε 35 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο Μέλι κατέγραψε γεμάτα στατιστικά, μετρώντας κατά μέσο όρο 7.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα.

Με τη φανέλα του τουρκικού συλλόγου, ο Ιταλός έχει πανηγυρίσει ήδη τρία πρωταθλήματα Τουρκίας, τρία Κύπελλα, καθώς και το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague το 2025.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ συνήψε νέα συμφωνία με τον Νικολό Μέλι, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αγωνιστικού πνεύματος και του αισθήματος του “ανήκειν” του συλλόγου μας καθ’ όλη τη διάρκεια που φορούσε τη φανέλα μας, μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ο Νικολό Μέλι, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δεύτερη κατάκτηση του τίτλου της EuroLeague, ξεχώρισε και στις επιτυχίες της σεζόν 2025-26 χάρη στον αγωνιστικό του χαρακτήρα, που δεν υποχώρησε ούτε για μια στιγμή, και στην αφοσίωσή του στη φανέλα μας με τις ρίγες.

Ο Νικολό Μέλι, ο οποίος με τη φανέλα μας κατά τις σεζόν 2017-18, 2018-19, 2024-25 και 2025-26 κατέκτησε 1 τίτλο Ευρωλίγκας, 3 τίτλους Πρωταθλήματος Τουρκίας, 3 Κύπελλα Τουρκίας και 1 Κύπελλο Προέδρου, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να αποδειχθεί ευεργετική τόσο για τον Σύλλογό μας όσο και για τον Νικόλο Μέλι, και ευχόμαστε στον παίκτη μας να ζήσει σεζόν γεμάτες νίκες φορώντας τη κίτρινη και μπλε φανέλα».