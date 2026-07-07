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Προμηθέας: Σημαντική ενίσχυση με Σάνον Έβανς

Την απόκτηση του Σάνον Έβανς ανακοίνωσε ο Προμηθέας, με τον Αμερικάνο combo guard να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την ομάδα της Πάτρας.

Προμηθέας: Σημαντική ενίσχυση με Σάνον Έβανς
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Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του αθλητή Shannon Evans, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O Shannon Evans γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1994 και έχει καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γουινέα. Έχει ύψος 1,85 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις ”1” και ”2”. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Buffalo Bulls (2013-15), ενώ την επόμενη διετία μεταπήδησε στους Arizona State Sun Devils. Πρωτοεμφανίστηκε στα ευρωπαϊκά παρκέ το 2017, φορώντας τη φανέλα της ουγγρικής Atomeromu για μια διετία, τη σεζόν 2020-21 έπαιξε στη γαλλική Ορτέζ, με εντυπωσιακά νούμερα (21,8 πόντοι, 8,4 ασίστ), ενώ είχε και ένα πέρασμα από την Τουρκία και την Μπαχτσεσεχίρ την ίδια χρονιά. Την επόμενη διετία έπαιξε στην ισπανική ACB, πρώτα στην Μπέτις (21,1 πόντοι, 5,5 ασίστ μέσο όρο), ενώ στο τέλος της σεζόν 2022-23 έπαιξε για λίγο και στη Βαλένθια. Εν συνεχεία μετακόμισε στην Κίνα και τους Beijing Ducks, από τους οποίους είχε ένα σύντομο πέρασμα, πριν επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπανταλόνα. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στην Ανδόρα και ιδιαίτερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο συνέβαλε τα μέγιστα για να σωθεί η ομάδα του (13,4 πόντοι, 5,5 ασίστ). Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν 2021-22 ο Έβανς ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ δύο σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σε ασίστ στη λίγκα (2022, 2026). Τέλος, ο 31χρονος γκαρντ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας.

Καλωσορίζουμε τον Shannon Evans στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα ”πορτοκαλί”.»

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