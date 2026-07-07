· ΠΑΟΚ

Τσάλοφ: «Επιτυχημένο το χειρουργείο, θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του Φίοντορ Τσάλοφ και ο Ρώσος επιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media.

Τσάλοφ: «Επιτυχημένο το χειρουργείο, θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν»
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Ο Φιόντορ Τσάλοφ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος επιθετικός στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση με την Μπέβερεν, καθώς τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Τσάλοφ χειρουργήθηκε την Τρίτη (07/07) στην αγγλική πρωτεύουσα και λίγη ώρα αργότερα ενημέρωσε τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» μέσα από τα social media πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Πλέον, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ξεκινά τη διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.

Το μήνυμα του Τσάλοφ:

«Σήμερα είχα το χειρουργείο μου στο Λονδίνο. Ο γιατρός είπε ότι ήταν επιτυχημένο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Συνεχίστε να δουλεύετε και μην τα παρατάτε ποτέ».

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