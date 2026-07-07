EuroLeague: Επέκταση ομάδων από το 2027/28, δύο ομάδες θα προκρίνονται από το EuroCup

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση γυρίζει σελίδα, ανακοινώνοντας επισήμως την εκκίνηση της διαδικασίας για τη χορήγηση franchise. Ο μεγάλος στόχος της EuroLeague είναι η διεύρυνση του πρωταθλήματος στις 24 ομάδες, αρχής γενομένης από την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Το στρατηγικό σχέδιο της λίγκας προβλέπει τη διάθεση έως και οκτώ νέων, μακροπρόθεσμων αδειών συμμετοχής. Ωστόσο, η διοργάνωση δεν κλείνει εντελώς, καθώς θα διατηρηθούν δύο «εισιτήρια» για τις ομάδες που διακρίνονται μέσω του EuroCup, ενώ θα υπάρχει και η ευελιξία χορήγησης wild cards, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, οι 13 ομάδες-μέτοχοι που αποτελούν τον ιστορικό κορμό της διοργάνωσης θα δουν τις τρέχουσες άδειές τους να μετατρέπονται σε μόνιμα franchises μέχρι τη σεζόν 2026/27. Αυτή η μετατροπή θα γίνει χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον κόστος, ως αναγνώριση της διαχρονικής τους συνεισφοράς στη γιγάντωση του θεσμού.

Το άνοιγμα της EuroLeague έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο στην αγορά και ήδη έχουν κατατεθεί περισσότερες από 20 επίσημες προτάσεις, με το δυνητικό ύψος των επενδύσεων να υπερβαίνει το αστρονομικό ποσό του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς.

Ανάμεσα στους «μνηστήρες» βρίσκονται σύλλογοι που ήδη αγωνίζονται σε EuroLeague και EuroCup, αλλά και εντελώς νέα projects. Η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε πως έχει στα χέρια της φακέλους υποψηφίων από το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Ρώμη, τρεις αγορές-κλειδιά που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και την εμπορική εκτόξευση του προϊόντος.

Η επίσημη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ανοίγει μέσα στον Ιούλιο. Αφού ολοκληρωθεί η εξονυχιστική αξιολόγηση των φακέλων, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να πάρει τις πρώτες κρίσιμες αποφάσεις για την απονομή των νέων franchises το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.