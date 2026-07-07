Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Μπόνγκα
Ο Ιζάκ Μπόνγκα έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού - Δείτε live τις δηλώσεις του από το Instagram του Onsports.
Στην Ελλάδα λίγο μετά τις 17:00 έφτασε ο Άιζακ Μπόνγκα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελικές λεπτομέρειες και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ο Γερμανός φόργουορντ τα έχει βρει σε όλα με το «τρφύλλι» και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί κι επίσημα η μεταγραφή του στους «πράσινους».
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί έφτασε στη χώρα μας ο Μπράνκου Μπάντιο, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε και η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό.