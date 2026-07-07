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Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Μπόνγκα

Ο Ιζάκ Μπόνγκα έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού - Δείτε live τις δηλώσεις του από το Instagram του Onsports.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Μπόνγκα
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Στην Ελλάδα λίγο μετά τις 17:00 έφτασε ο Άιζακ Μπόνγκα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελικές λεπτομέρειες και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Γερμανός φόργουορντ τα έχει βρει σε όλα με το «τρφύλλι» και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί κι επίσημα η μεταγραφή του στους «πράσινους».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί έφτασε στη χώρα μας ο Μπράνκου Μπάντιο, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε και η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό.

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