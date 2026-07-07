Στην Αθήνα ο Μπάντιο

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και μερικά λεπτά ο Μπράνκου Μπάντιο.

Ο Σεναγαλέζος παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική του ομάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έφτασε στη χώρα μας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας ώστε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να προβεί στις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Μπάντιο ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μουσταφά Φαλ.

Ο Μπαντιό δε θα είναι η μόνη σημερινή... άφιξη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, καθώς μέσα στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας και ο Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό για να γίνει η τρίτη του μεταγραφή. Ο Μπόνγκα αναμένεται και αυτός να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.