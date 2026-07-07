Στην Αρμάνι ο Ντάριους Τόμπσον

Επιστροφή στην Ιταλία για τον Ντάριους Τόμπσον ο οποίος αφήνει τη Βιτόρια και φοράει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

O Τόμπσον αποτελούσε βασική επιλογή της Αρμάνι για τη θέση του οργανωτή, με τους Μιλανέζους να επενδύουν στην εμπειρία και την ποιότητά του στην EuroLeague.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, αποχώρησε από τη Βαλένθια και επιστρέφει στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου είχε αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν με τη φανέλα της Μπρίντιζι.

Την περασμένη σεζόν με τις «νυχτερίδες» μέτρησε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 44 αναμετρήσεις στην Euroleague.