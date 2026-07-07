· Βαλένθια

Βαλένθια: Επίσημα νέος προπονητής ο Τσάβι Άλμπερτ

Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της.

Βαλένθια: Επίσημα νέος προπονητής ο Τσάβι Άλμπερτ
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Η Βαλένθια περνά σε μια νέα εποχή, καθώς ανακοίνωσε την προαγωγή του Τσάβι Άλμπερτ στη θέση του πρώτου προπονητή της ανδρικής ομάδας.

Ο 39χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα βρίσκεται στον πάγκο των «νυχτερίδων» έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο γεννημένος στη Βαλένθια προπονητής αποτελεί γνώριμο πρόσωπο για τον σύλλογο, έχοντας υπηρετήσει την ομάδα από διάφορα πόστα τα τελευταία χρόνια και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Ο Άλμπερτ ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Βαλένθια την τελευταία τριετία, εργαζόμενος ως άμεσος συνεργάτης του προηγούμενου προπονητή. Παράλληλα, είχε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τη θέση του head coach στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Τότε, ανέλαβε την ομάδα στα τελευταία 11 παιχνίδια της σεζόν, οδηγώντας τη σε ένα επιτυχημένο κλείσιμο της χρονιάς και συμβάλλοντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος.

https://www.instagram.com/p/DafGFVtF3Gw/
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