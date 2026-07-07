Νέοι «τριγμοί» στην Ίντερ: Ντιμάρκο και Τσαλχάνογλου είχαν σχέσεις με οπαδούς και μέλη της μαφίας!

Νέες διαστάσεις παίρνει η έρευνα που αφορά τις σχέσεις οργανωμένων οπαδών της Ίντερ με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς στο επίκεντρο των τελευταίων αποκαλύψεων βρίσκονται πλέον οι Φεντερίκο Ντιμάρκο και Χακάν Τσαλχάνογλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport», οι δύο ποδοσφαιριστές αναφέρονται στη δικογραφία που έχει προκύψει από την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Doppia Curva», η οποία ερευνά τις πιθανές διασυνδέσεις οργανωμένων συνδέσμων των Ίντερ και Μίλαν με τη μαφιόζικη οργάνωση 'Ndrangheta.

Οι νέες καταθέσεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Οι τελευταίες εξελίξεις βασίζονται στις καταθέσεις του Μάρκο Φέρντικο, πρώην ηγετικού στελέχους της Curva Nord, ο οποίος φέρεται να έδωσε νέα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Όπως υποστηρίζει, ο Φεντερίκο Ντιμάρκο διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που είχαν ηγετικό ρόλο στους οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο Ιταλός αμυντικός εξέφρασε την επιθυμία να προσφέρει δώρα σε συγκεκριμένα μέλη της εξέδρας, ενώ φέρεται να είχε ζητήσει και τη δημιουργία συνθήματος αφιερωμένου στον ίδιο, θεωρώντας πως δεν λάμβανε την αναγνώριση που του άξιζε.

Τι αναφέρεται για τον Τσαλχάνογλου

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φέρντικο υποστήριξε ότι ο Χακάν Τσαλχάνογλου είχε επαφές με μέλη της Curva Nord και πως είχε αναλάβει τα έξοδα ενός κοινού ταξιδιού στη Γερμανία, ώστε να παρακολουθήσουν αναμέτρηση του Euro.

Ο Τούρκος διεθνής έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι συναντήθηκε με οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ, διευκρινίζοντας όμως ότι το έκανε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξη που δέχθηκε μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Παράλληλα, έχει αρνηθεί ότι διατηρούσε οποιαδήποτε ιδιαίτερη ή προνομιακή σχέση με τους συνδέσμους.

Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση «Doppia Curva»

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει το ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα εξετάζει τις επαφές οργανωμένων οπαδών με εγκληματικές οργανώσεις και έχει ήδη οδηγήσει αρκετά πρόσωπα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του κλίματος που επικρατεί μετά τις δολοφονίες των Βιτόριο Μποϊόκι το 2022 και Αντόνιο Μπελόκο το 2024, περιστατικά που είχαν συγκλονίσει τόσο την Ίντερ όσο και συνολικά το ιταλικό ποδόσφαιρο.