Η πρόβλεψη ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ελβετία - Κολομβία

Στο… μικροσκόπιο του Ανδρέα Ματθαιακάκη έχει μπει η τελευταία μάχη των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Η πρόβλεψη ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ελβετία - Κολομβία
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Η αυλαία της φάσης των «16» της διοργάνωσης θα πέσει το βράδυ της Τρίτης (07/07) όπου στις 23:00 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπαίνει στο… μικροσκόπιο του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ για λογαριασμό του Onsports και η πρόβλεψη αφορά την πρόκριση των «καφετέρος», σε combo με την επιλογή Under 4,5 γκολ στην αναμέτρηση.

Καλά κέρδη!

Η πρόβλεψη της ημέρας:

Ελβετία - Κολομβία

  • Πρόβλεψη: ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ & Under 4,5 γκολ
  • Απόδοση: 1,80
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