Αστέρας AKTOR: Τα φιλικά των Αρκάδων στην Ολλανδία

Οι ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR φτάνουν στο τέλος τους, καθώς η ομάδα της Τρίπολης ετοιμάζεται να επιστρέψει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή των Αρκάδων θα αναχωρήσει στις 18 Ιουλίου με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Η παραμονή της ομάδας στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία, ο Αστέρας AKTOR έχει προγραμματίσει να δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά τα φιλικά προετοιμασίας

23 Ιουλίου - 14:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - Γκενκ

Γήπεδο: s.v. M.O.C. '17

25 Ιουλίου - 18:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - Μπέερσοτ

Γήπεδο: s.v. M.O.C. '17

28 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR – Σπάρτα Ρότερνταμ

Γήπεδο: CWO Vlaardingen

31 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR – Ντεν Χάαγκ

Γήπεδο: WerkTalent Stadion