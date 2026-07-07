· Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR: Τα φιλικά των Αρκάδων στην Ολλανδία

Η ανακοίνωση των Αρκάδων για τα φιλικά που θα δώσουν στην Ολλανδία.

Αστέρας AKTOR: Τα φιλικά των Αρκάδων στην Ολλανδία
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Οι ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR φτάνουν στο τέλος τους, καθώς η ομάδα της Τρίπολης ετοιμάζεται να επιστρέψει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή των Αρκάδων θα αναχωρήσει στις 18 Ιουλίου με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Η παραμονή της ομάδας στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία, ο Αστέρας AKTOR έχει προγραμματίσει να δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά τα φιλικά προετοιμασίας

23 Ιουλίου - 14:00 ώρα Ελλάδας
ASTERAS AKTOR - Γκενκ
Γήπεδο: s.v. M.O.C. '17

25 Ιουλίου - 18:00 ώρα Ελλάδας
ASTERAS AKTOR - Μπέερσοτ
Γήπεδο: s.v. M.O.C. '17

28 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας
ASTERAS AKTOR – Σπάρτα Ρότερνταμ
Γήπεδο: CWO Vlaardingen

31 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας
ASTERAS AKTOR – Ντεν Χάαγκ
Γήπεδο: WerkTalent Stadion

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