Η ΕΕΑ καλεί τον Λιόλιο και πάλι σε ακρόαση

Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ αναφορικά με την υπόθεση του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου οι οποίοι ελέγχονται έπειτα από τις καταγγελίες που έγιναν από την ομάδα του Αμαρουσίου.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε εκ νέου τον Βαγγέλη Λιόλιο, το πρώι της Πέμπτης, να δώσει εξηγήσεις, τη στιγμή που οι ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους μετόχους της ομάδας της Πάτρας.

Αναλυτικά:

1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α.υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής). (Υπό διάσκεψη)

2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου). (Υπό διάσκεψη)

Αναβάλλει , για Πέμπτη 09-07-2026 και ώρα 12.00 . Προσκόμιση εγγράφων από την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ , Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή μέχρι την Πέμπτη 09-07-2026 και ώρα 10.00.