Μένει στον Παναθηναϊκό ο Χαλυβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός μέσω επίσημης ανακοίνωσης, έκανε γνωστή την παραμονή του Αριστείδη Χαλυβόπουλου και τη νέα σεζόν στην ομάδα πόλο των Ανδρών.

Η ανακοίνωση

«Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος παραμένει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για τη νέα χρόνια.

Ο διεθνής πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Χαλυβόπουλος ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος σημείωσε τα εξής: "Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα για τη νέα σεζόν. Με σκληρή δουλειά και τον κόσμο δίπλα μας θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη"».