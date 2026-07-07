· Παναθηναϊκός

Διαμαντίδης: «Μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια με τον κ. Γιαννακόπουλο, χαρούμενος που επιστρέφω»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό AKTOR παραχώρησε ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Διαμαντίδης: «Μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια με τον κ. Γιαννακόπουλο, χαρούμενος που επιστρέφω»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επιστροφή του μεγάλου Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό AKTOR ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η «πράσινη» ΚΑΕ, με τον πρώην αρχηγό του «τριφυλλιού» να γυρίζει στην ομάδα που λατρεύτηκε, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή, ο «3D» δήλωσε χαρούμενος που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ τόνισε πως χρειάστηκαν λίγα λεπτά προκειμένου να δώσει τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «3D»:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη»,

Για το ραντεβού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:47 NBA

NBA: Στο στόχαστρο των Χιτ ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν

19:44 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι αριθμοί για τη νέα σεζόν – Όλες οι αλλαγές και οι επιλογές των μεταγραφών

19:31 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: «Έδεσε» τον Μέλι μέχρι το 2028

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Σημαντική ενίσχυση με Σάνον Έβανς

19:24 MUNDIAL

Αργεντινή - Αίγυπτος: Αιφνιδίασαν τους πάντες οι «Φαραώ», το 0-1 με τον Γιασέρ (vid)

19:10 SUPER LEAGUE

Τσάλοφ: «Επιτυχημένο το χειρουργείο, θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν»

19:06 SUPER LEAGUE

«Έκανε πρόταση για Γκασαμά ο Παναθηναϊκός»

18:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας

18:49 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Σιέλη - Άμεσα στο Ηράκλειο για τα ιατρικά

18:46 MUNDIAL

LIVE Αργεντινή - Αίγυπτος

18:44 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Πηγαίναμε τόσο καλά που άλλαξαν τους στόχους» - Η αναφορά σε Αλαφούζο

18:32 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Στα ημιτελικά ο Σίνερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας