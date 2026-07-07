Διαμαντίδης: «Μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια με τον κ. Γιαννακόπουλο, χαρούμενος που επιστρέφω»

Την επιστροφή του μεγάλου Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό AKTOR ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η «πράσινη» ΚΑΕ, με τον πρώην αρχηγό του «τριφυλλιού» να γυρίζει στην ομάδα που λατρεύτηκε, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή, ο «3D» δήλωσε χαρούμενος που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ τόνισε πως χρειάστηκαν λίγα λεπτά προκειμένου να δώσει τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «3D»:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη»,

Για το ραντεβού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».