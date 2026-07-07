· Ηρακλής

Επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ηρακλής

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λαμβάνοντας συμμετοχή στο FIBA Europe Cup της επόμενης σεζόν.

Επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ηρακλής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το FIBA Europe Cup ανακοίνωσε ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να αγωνίζεται και πάλι μετά από πέντε χρόνια εκτός των συνόρων.

Η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA αλλάζει φορμάτ από τη νέα σεζόν, με τη νέα μορφή του θεσμού να περιλαμβάνει 48 ομάδες και διαφορετική δομή από τη φάση των ομίλων.

Η κλήρωση για τους αγώνες της κανονικής περιόδου θα λάβει μέρος στις 16 Ιουλίου στο Μόναχο, με τις ομάδες να χωρίζονται σε οκτώ ομίλους. Συνολικά οι δύο πρώτοι του κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των «16», εκεί όπου θα σχηματιστούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

Ο Ηρακλής επιστρέφει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Μετά από πέντε χρόνια, η ομάδα μας θα αγωνιστεί και πάλι στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA. Η κλήρωση της κανονικής περιόδου του FEC θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο Μόναχο.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σεζόν 2026-2027 η regular season του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε οκτώ ομίλους των έξι.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκρίνονται στη φάση των 16 και θα δημιουργούν τέσσερις νέους ομίλους των τεσσάρων και από εκεί και πέρα θα ισχύει ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλαδή, οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ του Top-16 θα προχωρούν στα προημιτελικά, τα οποία θα γίνονται με διπλές αναμετρήσεις, με τους πρώτους κάθε ομίλου να έχουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους.

Ομοίως με εντός-εκτός έδρας αγώνες θα διεξάγονται τόσοι οι ημιτελικοί, όσο και οι τελικοί.

https://www.instagram.com/p/Dafe0KpgEDK/
COMMENTS
LATEST NEWS
19:47 NBA

NBA: Στο στόχαστρο των Χιτ ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν

19:44 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι αριθμοί για τη νέα σεζόν – Όλες οι αλλαγές και οι επιλογές των μεταγραφών

19:31 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: «Έδεσε» τον Μέλι μέχρι το 2028

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Σημαντική ενίσχυση με Σάνον Έβανς

19:24 MUNDIAL

Αργεντινή - Αίγυπτος: Αιφνιδίασαν τους πάντες οι «Φαραώ», το 0-1 με τον Γιασέρ (vid)

19:10 SUPER LEAGUE

Τσάλοφ: «Επιτυχημένο το χειρουργείο, θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν»

19:06 SUPER LEAGUE

«Έκανε πρόταση για Γκασαμά ο Παναθηναϊκός»

18:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας

18:49 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Σιέλη - Άμεσα στο Ηράκλειο για τα ιατρικά

18:46 MUNDIAL

LIVE Αργεντινή - Αίγυπτος

18:44 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Πηγαίναμε τόσο καλά που άλλαξαν τους στόχους» - Η αναφορά σε Αλαφούζο

18:32 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Στα ημιτελικά ο Σίνερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας