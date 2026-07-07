Επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Ηρακλής

Την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το FIBA Europe Cup ανακοίνωσε ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να αγωνίζεται και πάλι μετά από πέντε χρόνια εκτός των συνόρων.

Η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA αλλάζει φορμάτ από τη νέα σεζόν, με τη νέα μορφή του θεσμού να περιλαμβάνει 48 ομάδες και διαφορετική δομή από τη φάση των ομίλων.

Η κλήρωση για τους αγώνες της κανονικής περιόδου θα λάβει μέρος στις 16 Ιουλίου στο Μόναχο, με τις ομάδες να χωρίζονται σε οκτώ ομίλους. Συνολικά οι δύο πρώτοι του κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των «16», εκεί όπου θα σχηματιστούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

Ο Ηρακλής επιστρέφει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Μετά από πέντε χρόνια, η ομάδα μας θα αγωνιστεί και πάλι στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA. Η κλήρωση της κανονικής περιόδου του FEC θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο Μόναχο.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σεζόν 2026-2027 η regular season του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε οκτώ ομίλους των έξι.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκρίνονται στη φάση των 16 και θα δημιουργούν τέσσερις νέους ομίλους των τεσσάρων και από εκεί και πέρα θα ισχύει ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλαδή, οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ του Top-16 θα προχωρούν στα προημιτελικά, τα οποία θα γίνονται με διπλές αναμετρήσεις, με τους πρώτους κάθε ομίλου να έχουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους.

Ομοίως με εντός-εκτός έδρας αγώνες θα διεξάγονται τόσοι οι ημιτελικοί, όσο και οι τελικοί.